Mbappé svelerà il suo futuro ai Trophées UNFP? Pochettino: "Spero di no"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Kylian Mbappé sarà presente alla cerimonia dei Trophées UNFP (i premi annuali assegnati in Francia dall'Associazione nazionale dei calciatori professionisti), che si terrà domani. Nel mentre, i compagni di squadra saranno in Qatar, dove saranno impegnati in uno stage di due giorni. A Mauricio Pochettino è stato chiesto in conferenza se teme che l'attaccante francese possa parlare del suo futuro durante l'evento: "È una domanda da fare a Kylian, ma spero che non lo faccia perché saremo in Qatar. E comunque, qualora abbia una comunicazione da fare, speriamo che sia positiva per il club".