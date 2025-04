McTominay: "Chi mi ha più impressionato in Serie A è Leao: grande giocatore, molto dinamico, veloce, può cambiare la partita con un'azione"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

L'avversario che ti ha più impressionato? "In Serie A dico Leao. È un grande giocatore, molto dinamico, veloce. Può cambiare una partita in ogni istante con un’azione. La A è davvero un ottimo campionato. Ci sono tanti campioni come Lautaro, i fratelli Thuram, Reijnders: il livello è altissimo, sono rimasto impressionato. Poi in carriera ho giocato anche contro Messi e Ronaldo, che sono fenomenali".

LEAO SEGNA SOLO IN TRASFERTA

Rafael Leao è tornato decisivo venerdì sera contro l'Udinese con un gol e un assist. Il numero 10 milanista, che è stato il migliore in campo contro i friulani, è apparso molto a suo agio nel nuovo modulo scelto da Sergio Conceiçao, il quale è passato dal 4-2-3-1 al 3-4-3. C'è però una statistica piuttosto sorprendente che il portoghese deve invertire al più presto: i sette gol segnati in questo campionato li ha siglati tutti lontano da San Siro. Lo riferisce il Corriere della Sera. Dopo la gara di Udine, Leao ha commentato così questa statistica ai microfoni di Sky: "È da tanto che non segno a San Siro, ma non entro in campo con quella ossessione. Sono contento per la squadra per oggi. Mando un pensiero a Maignan. Qui è sempre strano. Quando siamo entrati nel secondo tempo, i tifosi hanno fatto un po' di casino. Questa vittoria è per lui".