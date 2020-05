Medici Barcellona in allarme: rischio tanti infortuni nel primo mese post ripresa

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Un rapporto interno dei servizi medici del Barcellona, citato da As, rispecchia la grande preoccupazione del club per la salute dei suoi giocatori. E non a causa del coronavirus, ma per l'elevato rischio di lesioni nel caso in cui l'attività venga riavviata dopo due mesi di stop. Nello scenario più ottimistico, si sottolinea la possibilità di soffrire "tra cinque e dieci infortuni" durante il primo mese di competizione. Il rapporto pone particolare enfasi sul lavoro di prevenzione durante la fase di riabilitazione "nei muscoli posteriori della coscia e nelle articolazioni". Esistono diversi motivi per accreditare una previsione così pessimistica: un periodo di due mesi di confinamento con le sue inevitabili conseguenze sull'idoneità fisica, l'allenamento insufficiente dovuto al protocollo stabilito dalla Liga, l'assenza di amichevoli. Ma anche il poco tempo a disposizione per recuperare l'affaticamento tra una partita e l'altra - si parla di massimo 72 ore - e le alte temperature. Il tutto aggravato dallo sforzo mentale, che vedrà le fasi cruciali de campionato e Champions concentrate in due mesi. (ANSA).