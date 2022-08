Meet&Greet in Duomo con Adli: tanto affetto dei milanisti. Le foto

Yacine Adli è stato protagonista oggi del Meet&Greet al Milan Store in zona Piazza Duomo a Milano ed è stato accolto da tanto affetto; il francese lo ha ricambiato con foto e autografi, come testimoniato dalle foto pubblicate sui profili social rossoneri:

Meeting&Greeting the fans; a day of Rossonero love for Adli ❤️



L'affetto dei milanisti a Yacine in uno speciale Meet&Greet ❤️#SempreMilan pic.twitter.com/OrYVb0snsj