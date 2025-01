Mendes deus ex machina del Milan? Giudice: "Il club sbaglia nell’eccessiva passività con cui lascia che diverse fake news circolino e diventino false verità"

Alessandro Giudice, commercialista, revisore dei conti ed editorialista per il Corriere dello Sport, commenta così su X le voci, evidentemente infondate, che vedrebbero il super agente Jorge Mendes come deus ex machina delle scelte sportive dei rossoneri. Di seguito il suo tweet:

"Da due giorni, in animati salotti televisivi, c’è chi svolge un teorema: il Milan prende Conceicao assistito da Jorge Mendes per sostituire Fonseca dopo aver cercato Lopetegui, entrambi (così si dice) di Mendes. Quindi la dirigenza si mette nelle mani di quest’ultimo e quando non sceglie altri (Conte o Allegri) lo fa per subalternità a Mendes. Teoria suggestiva ma infondata, perche Fonseca non era di Mendes ma di Mario Atreu (e Busardò) ma neppure Lopetegui è assistito più da Mendes (da un anno è seguito dall’agenzia You First). Legittimo criticare una proprietà e una dirigenza, esprimere le proprie idee, ma non è serio costruire ragionamenti, trarre conclusioni partendo da presupposti oggettivamente non veri. A mio parere il Milan sbaglia nell’eccessiva passività con cui lascia che diverse fake news circolino e - non smentite - diventino false verità".