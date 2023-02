Meno quattro al derby: il pronostico di Ricardo Kakà

MilanNews.it

Mancano quattro giorni al derby di Milano che si giocherà, in casa dell'Inter, domenica alle 20.45. Una partita già di per sè sentitissima che, soprattutto lato Milan, metterà in gioco e in discussione un gran bel pezzo di stagione. Ricardo Kakà, leggenda rossonera, ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport e ha espresso il suo pronostico per la partita: "Mi aspetto una gara equilibrata. E vince il Milan 2-1. Un derby è l’ideale per riprendersi"