Mercato, il dilemma del Milan dopo il ko di Kjaer: un investimento anticipato o un veterano della Serie A?

Dopo l'infortunio di Simon Kjaer, il Milan sarà costretto a tornare sul mercato a gennaio per prendere un difensore centrale, ma in via Aldo Rossi non si vogliono prendere decisioni avventate e quindi si faranno delle attente riflessioni prima di scegliere cosa fare. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri si trovano davanti ad un bel dilemma: fare subito un investimento per il futuro oppure puntare su un giocatore che conosce già bene la Serie A? A Casa Milan si rifletterà prima su questo e poi sui nomi.