Mercato Milan, Di Marzio: "Diogo Leite, contatti proseguiti. Richiesta destinata a scendere"

vedi letture

Il mercato del Milan, dopo l'annuncio ufficiale del nuovo allenatore, dovrebbe ora decollare. Gli obiettivi della dirigenza rossonera sono noti con il centravanti che è l'obiettivo primario del club. Poi si proverà anche a portarsi in casa un terzino destro. Non va sottovalutata, però, anche l'esigenza di avere un nuovo difensore centrale. In questo senso uno degli ultimi profili emersi dalla chiacchiere di mercato è quello del portoghese Diogo Leite, calciatore dell'Union Berlino. Ne ha parlato ieri Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato - L'Originale, ieri sera su Sky Sport 24.

Le parole di Di Marzio su Diogo Leite ma anche su Emerson Royal: "Confermiamo un nome, i contatti sono proseguiti. Non è una richiesta di Fonseca solo perché portoghese. Si tratta di Diogo Leite, richiesta di 18M destinata a scendere. Resta forte interesse per Emerson Royal ma c’è distanza tra quanto chiede il Tottenham e quanto offre il Milan. Il Milan non si fermerà all’attaccante ma vuole fare prima l’attaccante”