Mercato Milan, ora si vedrà la bravura della nuova dirigenza

La drammatica eliminazione dalla seconda competizione europea e la sentenza UEFA che impone la parità in bilancio in 36 mesi impongono al management rossonero un mercato calibrato sui giovani e soprattutto lo sfoltimento dalla rosa sia di giocatori over 30 sia di di quelli che beneficiano di un ingaggio ora divenuto, in seguito al monito europeo, sproporzionato ad una sana gestione del club. È proprio ora che si misura la reale capacità di Leonardo e Maldini di attingere da un mercato che comunque sin da gennaio si presenta ricco di opportunità. Tutto ciò in attesa di Conte.