Mercato portieri, Consigli (accostato al Milan) smentisce: "Mai chiesto la cessione, non è un problema giocare in B"

Dopo la retrocessione in Serie B, diversi giocatori del Sassuolo sono finiti virtualmente sul mercato. Sia per la volontà di misurarsi al più presto con la Serie A, sia per le difficoltà da parte del club neroverde a conservare un monte ingaggi troppo alto in serie cadetta. Tra i giocatori più chiacchierati c'è il portiere Andrea Consigli, accostato al Milan dopo l'infortunio di Sportiello.

Tramite le storie di Instagram, l'estremo difensore ha però voluto smentire i rumours: "Mai chiesto la cessione. Mai stato un problema per me giocare in Serie B".

Nei giorni scorsi l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali aveva parlato così dell'accostamento del calciatore a Milan e Monza: "C'è stato un contatto fra le società, ma al momento siamo fermi perché Andrea vuole pensarci. Turati è un portiere di prospettiva, vorremo tenerlo, ma se ci sono buone possibilità le valuteremo. Se ci sono richieste, vuol dire che abbiamo giocatori validi e ambiti sul mercato".