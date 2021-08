Messaggio di Gazidis: "Orgoglioso del Milan. Emozionante vedere i tifosi a San Siro"

Nel giorno del ritorno del Milan a San Siro con i tifosi, l'ad rossonero Ivan Gazidis ha fatto sentire la propria presenza e vicinanza a tutta la famiglia del Milan, rivolgendo un messaggio alla squadra e ai tifosi. Questa mattina attraverso una videochiamata con i giocatori, il mister Pioli e lo staff tecnico, Gazidis ha rivolto un ringraziamento per il sostegno e i messaggi arrivati da tutti, che gli hanno trasmesso una grande energia. Gazidis ha rassicurato sulla sua condizione di salute e sul fatto che le terapie stiano procedendo bene. In queste settimane l'ad sta lavorando, a distanza, ed è forte il desiderio e la convinzione di poter tornare presto a Milano. "Siete una squadra del quale essere orgogliosi - le parole di Gazidis ai giocatori - che ha sempre dimostrato grande qualità. Ma soprattutto che ha evidenziato uno spirito di unità e una volontà speciale, che consolidano la forza del gruppo e permettono di superare tutte le sfide". L'ad del Milan ha anche voluto successivamente inviare un messaggio diretto ai tifosi sottolineando che "sarà un'emozione incredibile rivedere i tifosi questa sera in un San Siro pieno, sebbene a capienza ridotta. Non potrò essere con loro fisicamente, ma la passione e l'entusiasmo che ci lega, supera qualsiasi distanza. Sarà un grande spettacolo, in cui sono sicuro tutti rispetteranno le procedure in materia di salute e sicurezza. Una bella serata in cui non ci sarà spazio per atti e comportamenti irrispettosi - anche sui social media -, cosa che da sempre non è parte dello stile Milan. La nostra forza proviene sempre dall'unita e dalla capacità di sostenerci reciprocamente, come una famiglia. Un sentimento che ho personalmente percepito in queste settimane. Perché questo è e sarà sempre il Milan". (ANSA).