Messi ha salutato i compagni: cena di addio al Barcellona

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Cena di addio per Lionel Messi, che ieri sera ha invitato nella sua casa di Barcellona i suoi ormai ex compagni di squadra. Oggi a mezzogiorno il fuoriclasse spagnolo parlerà in conferenza stampa al Camp Nou e sono attese novità sul suo futuro, con il Paris Saint-Germain destinazione sempre più probabile. Fra i giocatori che hanno partecipato alla serata anche Sergio Busquets, Gerard Piqué e Jordi Alba, oltre a Sergio Aguero. "Ti auguro tutto il meglio per il futuro amico mio. E sempre con quel sorriso. Ti voglio bene", il messaggio sui social dell'attaccante, approdato a Barcellona da nemmeno tre mesi, anche per giocare con Messi, e ora uno dei più arrabbiati per il suo addio. Aguero è arrivato in auto con Ibai Llano, uno youtuber diventato una celebrità in Spagna anche per i suoi commenti sul calcio, che un paio di anni fa è entrato in rotta con Messi: la cena, come testimoniano le foto rimbalzate sui social, è servita anche per siglare la pace con una stretta di mano. (ANSA).