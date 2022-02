Messias a DAZN: "Oggi è mancata lucidità in attacco. Mi sarebbe piaciuto fare la preparazione estiva col Milan"

Junior Messias ha parlato a DAZN nel post partita di Salernitana-Milan:

Cosa è successo al Milan? “Abbiamo approcciato bene la partita. Oggi ci è mancata un po’ di lucidità, il passaggio o la conclusione finale”.

Come procede il tuo inserimento? “Penso che non è semplice, mi sto inserendo ma c’è ancora tanto su cui lavorare e migliorare. Avrei potuto fare molto meglio se avessi fatto la preparazione subito col Milan e se non avessi avuto quelle lesioni. Mi sto riprendendo bene e cerco di dare sempre il massimo per il gruppo”.

Il clima nello spogliatoio: “Siamo un po’ delusi, sono punti che lasciamo per strada. Quando sei in testa devi sempre cercare di vincere. Ora c’è da ripartire subito. Ci aspetta un mese impegnativo, dobbiamo avere la testa giusta”.

Vi manca Ibra? “Ibra è sempre con noi nello spogliatoio. È un grande, cerca sempre di caricare e di dire le cose nella maniera giusta”.