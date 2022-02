Messias a Milan TV: "Approccio giusto ma dovevamo chiuderla, prossime partite come finali"

Junior Messias è intervenuto ai microfoni di Milan TV al termine di Salernitana-Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla partita

“Secondo me l’approccio della partita è stato giusto, altrimenti non avremmo segnato così presto ma dovevamo chiuderla. Abbiamo cercato il gol alla fine ma non ci siamo riusciti”.

Sui prossimi impegni

“Adesso dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l’ultima, come se fosse una finale”.

Sui tifosi

“È sempre bello avere i tifosi vicino, è sempre una sensazione positiva”.