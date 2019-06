Miglior esultanza della stagione, vince Piatek

Dopo una serie di post e sfide incrociate tra esultanze, a vincere il titolo di "Miglior esultanza della stagione" è stato Krzysztof Piatek, con la sua inimitabile mossa del Pistolero.

Season Awards: Best Goal Celebration

Our gunslinger has pierced the hearts of the fans with his trademark celebration! Congratulations @pjona9official



Congratulazioni al pistolero! L’esultanza di Piątek è stata votata la migliore della stagione! @emirates pic.twitter.com/iA4ycX5hVA