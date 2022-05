Miglior gol di aprile: candidati i gol contro la Lazio di Giroud e Tonali

Come di consueto alla fine di ogni mese, i profili social del Milan hanno invitato i tifosi a votare per il miglior gol di aprile. I candidati sono la rete di Leao contro il Genoa su grande cross di Kalulu; il pareggio di Giroud contro la Lazio, frutto din una bella azione sull'asse Theo-Leao; il gol vittoria di Tonali sempre contro la Lazio, emotivamente fondamentale; il bel gol dal limite di Martina Piemonte contro il Pomigliano.

Best Goal of the Month for April @RafaeLeao7 🆚 Genoa@_OlivierGiroud_ 🆚 Lazio

Tonali 🆚 Lazio

Piemonte 🆚 Pomigliano



Which will it be? | Chi vincerà?



Powered by @StarCasinoSport pic.twitter.com/YNl8nBK9Av