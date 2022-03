Mihajlovic e la leucemia: "Questa volta giocherò d'anticipo"

MilanNews.it

"Questa volta per usare un termine calcistico non entrerò in scivolata su un avversario, ma giocherò d’anticipo". Così Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha parlato della sua nuova battaglia contro la leucemia che sta tornando a colpirlo a distanza di oltre due anni dalla prima volta: Questa malattia è molto coraggiosa nel tornare ad affrontare un avversario come me. Questo è il percorso della mia vita, a volte si incontrano delle buche improvvise, si può cadere e bisogna ritrovare la forza per rialzarsi. Dovrò assentarmi a inizio settimana per ricoverarmi al Sant’Orsola dove so di essere in ottime mani. Al contrario di due anni e mezzo fa questa volta mi vedete più sereno, so cosa fare e la mia situazione è diversa. - conclude Mihajlovic - Questo è quello che volevo comunicarvi e voglio solo chiedervi di rispettare il mio diritto alla privacy in questo momento. Parlate dell’allenatore Mihajlovic, ma lasciate stare l’uomo Sinisa".