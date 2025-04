MIL-ATA (0-1): segna Ederson, Atalanta in vantaggio

L'Atalanta passa in vantaggio al minuto 62. Dopo che la prima parte del secondo tempo era stata tutta a marca rossonera, con alcune occasioni per gli uomini di Conceicao, la formazione nerazzurra opera tre cambi all'ora di gioco e dopo tre minuti si porta avanti grazie al gol di Ederson che finalizza una grande azione partita dai piedi di Lookman e rifinita dal neo entrato Ruggeri. Lasciato troppo solo in mezzo all'area il centrocampista brasiliano. Doccia fredda per il Milan e per San Siro: il Diavolo aveva approcciato bene la seconda frazione di gioco e non aveva subito granchè fino a questo momento.

MILAN - ATALANTA 0-1

Marcatori: 62' Ederson (A)

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. A disp.: Torriani, Sportiello, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Musah, Bondo, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Abraham, Gimenez. All. Sergio Conceiçao

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Zappacosta (59' Kossounou), Hien, Djimsiti (59' Toloi); Bellanova, de Roon, Ederson, Cuadrado (59' Ruggeri); Pasalic; Retegui, Lookman. A disp.: Rui Patricio, Rossi, Suleman, De Ketelaere, Samardzic, Brescianini, Maldini. All. Gian Piero Gasperini