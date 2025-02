MIL.FEY (1-0): Theo completa la frittata: giallo per simulazione ed espulsione

Clamorosa stupidaggine di Theo Hernandez, che si conferma protagonista di una stagione da incubo. Dopo aver preso un giallo molto ingenuo al termine del primo tempo - che già lo avrebbe estromesso dall'eventuale andata degli ottavi perché diffidato - nel corso della ripresa, al minuto 51, il francese ha lasciato in dieci il Milan per un secondo giallo arrivato per una simulazione in area di rigore, molto sciocca. I rossoneri sono in 10 e dovranno conquistarsi la qualificazione in inferiorità numerica...

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixao. A disp. Andreev, Ka, Stengs, Ivanusec, Carranza, Mitchell, 'T Zand, Osman, Van den Elshout, Giersthove, Sliti. All. Pascal Bosschaart.

ARBITRO: Marciniak (Polonia)

ASSISTENTI: Listkiewicz e Kupsik (Polonia)

IV UFFICIALE: Myc (Polonia)

VAR: Kwiatkowski (Polonia)

AVAR: Dingert (Germania)