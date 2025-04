MIL-FIO (1-2): Ayroldi protagonista, non fischia fallo su Leao e ammonisce il portoghese che applaude ironicamente

vedi letture

Momnento di gara complicato per il direttore di gara, in grande difficoltà. Su un bel suggerimento di Pulisic, Leao prova ad involarsi verso l'area di rigore della Fiorentina ma Pongracic spinge nettamente il portoghese, interrompendo l'azione. Il direttore di gara non fischia fallo, Leao reagisce applaudendo ironicamente e quindi ecco il giallo sistematico per il giocatore del Milan. Con questa sanzione, Leao dalla prossima partita entrerà in diffida.