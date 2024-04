MIL-ROM (0-1): doppio cambio nel Milan, fuori Pulisic e Leao per Okafor e Chukwueze

Doppio cambio in casa Milan a 10 minuti dalla fine, Pioli sceglie così Okafor e Chukwueze al posto di Pulisic e di Leao, fischiato dal pubblico di San Siro ma non dalla Curva Sud, come sempre al sostegno di ogni giocatore rossonero. Milan che adesso tenta il tutto per tutto nel finale di gara.