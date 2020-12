Arrivato in prestito secco dal Real Madrid, Brahim Diaz si è già messo in proprio nella squadra allenata da mister Stefano Pioli. Alla 14esima giornata, Brahim Diaz è stato autore di un gol (segnato nel match contro il Crotone) e di un assist (con l'Hellas Verona) in 10 partite giocate (di cui ben 6 da titolare).