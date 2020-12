Milan, 21 trasferte consecutive senza sconfitta: migliorato il dato della stagione 1993

Tra i tanti dati e numeri migliorato dal Milan di Stefano Pioli in questa stagione vi è anche la statistica del rendimento in trasferta. Ill Milan, infatti, era dal marzo 1993 che non rimaneva imbattuto in almeno 20 trasferte consecutive in tutte le competizioni. Quest'anno, invece, è riuscito nell'impresa di migliorare il dato portando lo score a 21 gare esterne consecutive senza sconfitta.