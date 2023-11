Milan a caccia degli ottavi di Champions League: ecco quanto vale il passaggio del turno

Se il Milan dovesse battere domani sera il Borussia Dortmund e poi il Newcastle all'ultima giornata, avrebbe la certezza matematica di passare il girone di Champions League. Quanto vale il passaggio agli ottavi? 9,6 milioni di euro. A questa cifra vanno poi aggiunti sicuramente 15,64 milioni per aver partecipato alla fase a gironi, oltre ad altre entrate come per esempio la quota relativa ai risultati ottenuti nella stagione in corso (2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per ogni pareggio) e quella relativa al ranking/storico decennale, cioè un punteggio che tiene conto dei risultati ottenuti in Europa da ciascun club negli ultimi dieci anni.

C'è poi il famoso market pool, vale a dire quella somma che rappresenta il valore di mercato televisivo di ciascun Paese. Il market pool si divide in due parti: una prima metà viene distribuita sulla base del piazzamento nel campionato nazionale precedente, mentre la seconda metà viene invece distribuita in base al numero di partite giocate da ciascun club nella Champions 2023/24.