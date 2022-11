Milan, a gennaio si proverà a trovare la miglior soluzione per Bakayoko

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un'estate passata con la valigia pronta, Tiemoue Bakayoko è rimasto infine al Milan, nonostante sia chiaro ormai da tempo che il francese non rientri più nel progetto tecnico di Maldini, Massara e Pioli. Durante il mercato estivo stava prendendo piede l'ipotesi di interrompere il prestito con il Chelsea, anche perché il centrocampista ha un obbligo di riscatto che si attiverebbe al raggiungimento di un certo numero di presenze. Cosa che ovviamente non avverrà, anche perché l'esborso, circa 15 milioni di euro, sarebbe "inutile" ed elevato. È quindi probabile che a gennaio si proverà nuovamente a trovare la soluzione migliore per il Milan e per Baka, che alla corte di Pioli non ha sicuramente più futuro.