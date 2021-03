Milan, a Manchester con Tonali, Theo e Rebic

Per la gara contro il Manchester saranno probabilmente in tre a uscire dall’infermeria: Tonali, Hernandez e Rebic. Il centrocampista era in panchina contro il Verona perché non al meglio della forma, ma all’Old Trafford dovrebbe giocare dall’inizio. In merito al terzino e all’attaccante, invece, il report di Milanello di ieri spiega che entrambi hanno lavorato a parte: come riporta La Gazzetta dello Sport, però, si tratta di un programma prestabilito, con l’obiettivo appunto di riaverli pronti per l’Europa già in settimana.