Milan, a Salisburgo di linea: buon punto e prestazione discreta. Ma non ci si accontenti

Termina con un pari la prima partita del girone E di Champions League del Milan contro il Salisburgo; i rossoneri, dopo essere andati in svantaggio a causa del gol di Okafor, hanno fissato il punteggio sull'1-1 grazie alla rete di Saelemaekers su assist di Leao. La squadra di Pioli, dunque, comincia con un punto in classifica, al pari del Salisburgo, davanti al Chelsea che ha clamorosamente perso per 1-0 in casa della Dinamo Zagabria.



Punto buono

Ed è proprio il risultato dell'altra sfida del girone che aiuta a spiegare perché l'1-1 della RedBullArena sia buono per il Milan: in Champions League non esistono partite scontate. Per di più, Giroud e compagni hanno trovato di fronte un avversario che in casa non perde da 35 gare e che, negli ottavi di finale della passata stagione, ha fermato anche il Bayern Monaco con il gioco visto ieri sera: tanta corsa, tanto agonismo, tanta qualità e velocità davanti; tali caratteristiche hanno reso difficile la vita al Milan, anche un po' stanco, evidentemente, dalle fatiche del derby di sabato.



Prestazione discreta

Per questo motivo, la prestazione dei rossoneri non è stata del solito livello. Tonali ha giustamente dichiarato che la squadra "ha tenuto una linea": non si è fatto motlissimo davanti, non si è sofferto troppo dietro. La conseguenza è, ovviamente, un punto d'equilibrio, che, però, non va enfatizzato: è certamente positivo in ottica qualificazione, ma l'asticella delle ambizioni va alzata anche in casi come questi. E Pioli ne è consapevole: "I ragazzi sono i primi a sapere quando giochiamo bene e quando no. All'inizio non abbiamo fatto bene sulle seconde palle. E' mancata un po' di lucidità nelle giocate tecniche. La prossima partita contro la Dinamo Zagabria avrà già un peso importante".