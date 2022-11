Milan, agli ottavi di Champions sfida con il Tottenham: tutti i precedenti con le squadre inglesi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sarà il Tottenham l'avversario del Milan per gli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri hanno affrontato 4 volte gli Spurs fra Coppa Uefa e Champions League, ottenendo due pareggi e subendo due sole sconfitte. Considerando tutti le squadre, i rossoneri hanno affrontato per 45 volte una formazione inglese nelle Coppe europee. Oltre al Tottenham, infatti, il Milan ha giocato contro Manchester United, Arsenal, Everton, Liverpool, Leeds, Chelsea, Manchester City, Ipswich e Portsmouth. In generale i rossoneri hanno ottenuto 12 vittorie e 12 pareggi perdendo in 21 occasioni.