Milan, al via la campagna abbonamenti

In attesa dell’ufficializzazione di Giampaolo il Milan si prepara a lanciare la campagna abbonamenti. La vendita, come riporta il Corriere della Sera, si articola in tre fasi. Durante la fase 1 (20-30 giugno) sarà possibile sia confermare tramite la prelazione l’acquisto del posto occupato la stagione scorsa, sia scegliere un posto alternativo tra quelli disponibili. Sarà anche possibile acquistare un abbonamento ex novo. In questa fase viene garantito il miglior prezzo, con un risparmio di oltre il 65% sull’acquisto delle singole partite.