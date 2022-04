Milan, al via la vendita dei biglietti per le partite casalinghe contro Fiorentina e Atalanta

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan ha aperto a partire da oggi alle ore 12.00 la vendita dei biglietti per le partite casalinghe dei match di Serie A contro la Fiorentina e contro l’Atalanta. La partita contro i toscani è prevista per domenica 1 maggio, mentre quella contro i bergamaschi per il 15 maggio. In ogni caso, per entrambe le gare devono essere confermate sia l’ora che il giorno. I biglietti sono acquistabili sul sito del Milan a partire da 5€ per i terzi anelli. La prima fase di vendita è riservata agli ex abbonati e ai possessori della carta ‘cuore rossonero’. Aprirà invece martedì 5 aprile alle 10.00 la vendita dei biglietti per il derby di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.