Milan, Alexis Saelemaekers MVP del mese di dicembre

Un mese in grande stile. Alexis Saelemaekers è cresciuto esponenzialmente nelle ultime settimane del 2021, tanto da meritarsi il premio di MVP di dicembre. Un riconoscimento importante per lui, che conferma di essere fondamentale con il suo straordinario lavoro nelle due fasi, sempre presente in fase di ripiegamento e in grado di esprimere grande qualità nelle soluzioni offensive.

Il suo mese è iniziato con un grande gol a San Siro contro la Salernitana, una rete che gli mancava da molto tempo, e che ha festeggiato sollevando al cielo la maglia di Simon Kjær, un abbraccio a distanza dopo il brutto infortunio patito a Marassi. Ha sofferto, come tutta la squadra, nel trittico di partite Liverpool-Udinese-Napoli, salvo poi rialzarsi alla grande nell'ultima uscita dell'anno a Empoli.

Al Castellani ha messo lo zampino in tutti e tre i gol rossoneri, servendo l'assist per la doppietta a Kessie. Saelemaekers contro l'Empoli è stato votato come MVP del match, risultando il milanista con più palloni giocati (74), più falli subiti (6), più cross (5), più occasioni create e più contrasti vinti (3), più dribbling positivi, più tiri nello specchio e parati (2).

Ora Alexis, come tutta la squadra rossonera, è chiamato a iniziare il 2022 con il piede giusto, a partire dalla partita di giovedì contro la Roma.