Milan, alla ripresa Pioli ritroverà tre infortunati. E Ibra rientrerà entro gennaio

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati del Milan e spiega come a gennaio è previsto il rientro di molti di loro. Stefano Pioli già dalla gara alla ripresa contro la Salernitana avrà nuovamente a disposizione Maignan, Saelemaekers e Calabria, mentre per Zlatan Ibrahimovic servirà aspettare qualche giorno in più. Non troppi però, visto che il ritorno in campo è previsto comunque prima della fine di gennaio.