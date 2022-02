Milan, alle 12:30 la sfida delicata alla Sampdoria: info e dettagli

Torna in campo oggi il Milan e lo farà nel primo orario disponibile: alle 12:30, infatti, in quel di San Siro, ci sarà il fischio d'inizio di Milan-Sampdoria, sfida valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri (52 punti in 24 partite) hanno la ghiotta occasione di poter diventare la nuova capolista del campionato, mentre la Sampdoria (23 punti in 24 partite) deve allontanarsi dalla zona retrocessione dopo la vittoria di ieri del Venezia.

Arbitrerà l'incontro il signor Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Perrotti di Campobasso e Palermo di Bari. Quarto ufficiale Baroni di Firenze. Al VAR Valeri di Roma 2 e Liberti di Pisa.

Milan-Sampdoria sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da SkySport. Sarà, inoltre, possibile seguire il match con il consueto live testuale di MilanNews.it.