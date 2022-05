Milan, alle 15 l'importantissima sfida alla Fiorentina: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi pomeriggio alle 15:00 San Siro sarà sold out per ospitare la sfida tra Milan e Fiorentina, valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno intenzione di mantenere la leadership del campionato, al momento di loro proprietà con 74 punti a +2 sull'Inter seconda (impegnata alle 18 ad Udine), mentre la Fiorentina è settima a 56 punti e lotta per un posto in Europa.

Arbitrerà il match il signor Paolo Valeri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Ranghetti e dal quarto uomo Marinelli; al VAR ci sarà Irrati, AVAR Zufferli.

Milan-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN. Le azioni più importanti del match saranno seguibili anche su MilanNews.it, con il consueto live testuale a partire dalle 14:50, preceduto, dalle ore 10:00, dal live di avvicinamento con tutte le notizie principali.