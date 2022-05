Milan, alle 18 l'ultima stagionale a San Siro contro l'Atalanta: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle ore 18:00 ci sarà il calcio d'inizio di Milan-Atalanta, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A; teatro dell'incontro sarà un San Siro sold-out, pieno in ogni suo ordinne di posto per quella che sarà l'ultima partita casalinga dei rossoneri e che potrebbe spingere gli stessi, in caso di vittoria, sempre più verso lo Scudetto. A Giroud e compagni, infatti, mancano 4 punti per il Tricolore avendone due di vantaggio sull'Inter, mentre l'Atalanta è in pienissima lotta per la qualificazione in Europa.

Arbitrerà il match Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti Preti e Giallatini; il quarto uomo sarà Rapuano. Al VAR Irrati, AVAR Dionisi.

Milan-Atalanta sarà visibile in diretta su DAZN; si potrà seguire il match anche con il consueto live testuale di MilanNews.it a partire dalle 17:55, con il live di avvicinamento con tutte le notizia più importanti verso il calcio d'inizio che comincerà alle 11.