Milan, Allegri squalificato: contro il Torino ci sarà Landucci in panchina. I precedenti in stagione senza Max

Domani sera contro il Torino, nel posticipo della 14^ giornata di Serie A, il Milan non potrà essere guidato in panchina da Massimiliano Allegri che è stato squalificato per una giornata dopo l'espulsione rimediata sabato scorso nel finale del match casalingo contro la Lazio. Al suo posto ci sarà il suo vice Marco Landucci che in questa stagione ha già sostituito tre volte il tecnico livornese contro Bari e Lecce in Coppa Italia e contro l'Udinese in campionato. Il bilancio con lui in panchina è di tre vittorie, otto gol segnati e zero subiti.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso