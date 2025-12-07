Milan, Allegri squalificato: contro il Torino ci sarà Landucci in panchina. I precedenti in stagione senza Max
Domani sera contro il Torino, nel posticipo della 14^ giornata di Serie A, il Milan non potrà essere guidato in panchina da Massimiliano Allegri che è stato squalificato per una giornata dopo l'espulsione rimediata sabato scorso nel finale del match casalingo contro la Lazio. Al suo posto ci sarà il suo vice Marco Landucci che in questa stagione ha già sostituito tre volte il tecnico livornese contro Bari e Lecce in Coppa Italia e contro l'Udinese in campionato. Il bilancio con lui in panchina è di tre vittorie, otto gol segnati e zero subiti.
DOVE VEDERE TORINO-MILAN
Data: Lunedì 8 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Olimpico Grande Torino
Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Baccini-Bercigli
IV Uomo: Tremolada
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan