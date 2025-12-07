Milan, Allegri svela le condizioni fisiche di Pulisic: "E' in dubbio.."

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Pulisic ha avuto un attacco di febbre e vediamo se domani sarà a disposizione. Non parte con noi per Torino, altrimenti ci impesta tutti ma vediamo domani come sta. Fofana speriamo di averlo col Sassuolo altrimenti lo riavremo a Riad": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Torino. "Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, è un giocatore importante e numericamente ne abbiamo bisogno. Tecnicamente e numericamente.

La caviglia è a posto e speriamo di riaggregarlo parzialmente in gruppo. Athekame - continua Allegri - sta completando il recupero. Tra domani e Sassuolo avremo una settimana molto importante, bisogna avere la testa giusta e giocare con umiltà, sapendo che portando a casa queste due partite è molto importante perché poi andremo a giocare la Supercoppa". (ANSA).