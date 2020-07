Il Milan, dopo il lockdown, si è trasformato in una vera e propria macchina da gol. Rebic e compagni, infatti, hanno segnato almeno due reti in tutte le ultime otto gare di Serie A: i rossoneri non fanno meglio da settembre 1999 (nove in quel caso). Inoltre, il Milan ha segnato almeno tre gol per tre partite interne consecutive in campionato per la prima volta da novembre 2011.