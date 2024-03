Milan, alta la percentuale di gol dai subentranti: è un plus nei minuti finali

Emergono dati interessanti dopo la recente vittoria in casa della Lazio, grazie alla rete segnata da Noah Okafor, quinto timbro personale in rossonero, nei minuti finali di gara. Infatti, come riportato anche da Sky Sport, i ragazzi di Stefano Pioli segnano spesso e incrementano il proprio risultato nei minuti finali. Ricordiamo il pareggio di Jovic a Salerno, oppure le vittorie al fotofinish contro Frosinone e Udinese.

Un dato confortante in casa Milan vede i cambi di Mister Stefano Pioli portare il 25% delle reti del Milan in Serie A: su 51 gol totali, 38 sono arrivate dai titolari e 13 dai giocatori entrati a gara in corso.