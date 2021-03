Milan, analisi del calo in campionato: pesano le assenze dei titolari

Il Milan del 2020 è un lontano parente di quello che nelle ultime partite sta totalizzando pochi punti in campionato. Basterebbe confrontare la classifica delle prime sei gare del girone d’andata con quelle del ritorno. A ottobre/novembre il Milan aveva ottenuto 16 punti, ora solamente 10. Inoltre nelle ultime sei gare (tra coppa e campionato) il Milan ne ha vinta solo una, quella all’Olimpico di Roma, mentre ha perso e pareggiato con Spezia, Inter, Udinese e le due in Europa con la Stella Rossa. La squadra di Pioli attraversa un momento difficile soprattutto per gli infortuni: troppi giocatori importanti fuori, e per un lungo periodo. Queste assenze sono state fronteggiate per un breve periodo ma alla lunga stanno pesando. Giocatori come Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, ma in precedenza anche Kjaer, Rebic (che hanno saltato sette e otto gare a testa) sono troppo importanti per mancare a lungo. Ecco perché il Milan è arrivato col fiato corto a marzo, e giocando ogni tre giorni il problema non può che allargarsi. I rossoneri sono attesi da tanti impegni ma fino a settimana prossima non sono previsti rientri. Solo Tonali potrebbe stringere i denti e giocare con il Verona, partita importante per cominciare a dare continuità dopo un periodo difficile, altrimenti la situazione comincerà a complicarsi per il piazzamento in Champions.