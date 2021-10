Milan, anche Calabria è recuperato per il Verona

Oltre a Zlatan Ibrahimovic e ad Olivier Giroud, anche Davide Calabria sarà a disposizione di Pioli per il match di domani contro il Verona: il terzino rossonero era rientrato in anticipo dalla Nazionale per un problema muscolare, ma ieri è tornato anche lui ad allenarsi in gruppo e dunque è recuperato anche lui. Lo riferisce il Corriere della Sera.