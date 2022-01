Con l’infortunio al menisco rimediato ieri nel match contro il Genoa, salgono a 3 gli stop forzati per Fikayo Tomori. Il difensore inglese del Milan è stato costretto a fermarsi per problemi all’anca verso fine novembre e poi per Covid nei primi giorni del 2022. Appena rientrato, Tomori dovrà nuovamente fermarsi per il problema al menisco del ginocchio.