Milan, ancora senza Ibra. CorSport: "Lavoro in palestra per allontanare gli acciacchi"

Questa sera, nella sfida tra Milan e Lazio sarà il grande assente. Il protagonista è Zlatan Ibrahimovic che è ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille. Lo svedese sta continuando un intenso lavoro in palestra nella speranza di mettersi alle spalle al più presto il problema, ma come stasera dovrà saltare probabilmente anche la prossima sfida con la Sampdoria. Il suo rientro potrebbe essere posticipato al match con la Salernitana, e fino ad allora sarà sostituito da Olivier Giroud. I continui acciacchi, frutto di una certa carta d'identità, fanno pensare ma il pensiero di Ibra è lontano dal gettare la spugna. Le porte di Casa Milan saranno per lo svedese sempre aperte e, come riporta il Corriere dello Sport, sarà lui a decidere se e quando smettere. Tra un paio di mesi, infatti, sarà il momento di parlare del suo eventuale prolungamento di contratto.