Milan: annullata la conferenza di Fonseca, ma il programma degli allenamenti resta invariato

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha firmato un'ordinanza ufficializzando di fatto il rinvio del match del Dall'Ara tra i rossoblù e il Milan, inizialmente in calendario per sabato. La Lega però sta cercando di ottenere un'autorizzazione per disputare la gara a porte chiuse e il Diavolo, al momento, non è così sicuro della decisione definitiva, motivo per cui non ha ancora modificato il programma degli allenamenti. In attesa di nuove e possibili comunicazioni, intanto è stata annullata invece la conferenza stampa di Paulo Fonseca.

Infatti, l'ordinanza del sindaco di Bologna di oggi pomeriggio è stata un’iniziativa autonoma del primo cittadino, che non avrebbe parlato con il Prefetto di Bologna, avvalendosi – seppur in maniera interpretativa – della normativa prevista per il Covid in materia di rinvio per esigenze sanitarie. Il sindaco non ha nei suoi poteri quello di poter annullare la partita (CONTINUA A LEGGERE)