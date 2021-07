Milan, arma Giroud sulle palle aree: sono 48 i gol realizzati di testa dal francese in carriera

Guardando le statistiche riportate su Transfermarkt scopriamo che Olivieri Giroud, neo attaccante del Milan, in carriera ha segnato, con le maglie dei club, ben 48 gol usando la testa. Un’arma che potrebbe essere utile al Milan per sbloccare quelle partite dure contro squadre che si chiudono per cercare almeno il pareggio a cospetto di una big del calcio italiano come lo sono i rossoneri. Stefano Pioli lo sa, e sta già pensando a come sfruttare al meglio questa arma del suo nuovo attaccante.