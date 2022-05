Milan-Atalanta, i bergamaschi in trasferta hanno ottenuto quasi il doppio dei punti fatti in casa

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domenica alle ore 18.00 il Milan affronterà, a San Siro, l’Atalanta in quella che sarà la penultima partita della stagione 2021/2022. I rossoneri di Stefano Pioli dovranno prestare molta attenzione agli uomini di Gian Piero Gasperini, in quanto questi ultimi, in campionato hanno un miglior rendimento in trasferta piuttosto che in casa. Sono infatti 39 (12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) i punti conquistati dalla Dea lontano dalle mura amiche, mentre solo 20 (4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte) quelli fatti al Gewiss Stadium.