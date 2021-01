"La squadra di Pioli mai all'altezza". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport dedicata al match di ieri sera fra Milan e Atalanta. I nerazzurri hanno espugnato San Siro imponendosi per 3-0 sulla formazione milanista, che non è mai riuscita a impenserire l'avversario. I rossoneri, però, chiudono il girone di andata in vetta la classifica a +2 sull'Inter.