Milan atteso ora da 7 partite in 21 giorni: ecco come si incastra lo United

Prima della sosta per le nazionali di fine marzo, il Milan è atteso da un calendario molto fitto tra campionato ed Europa League: i rossoneri di Stefano Pioli saranno infatti impegnati in sette match in 21 giorni, in pratica giocheranno una gara ogni tre giorni.

Ecco il calendario del Diavolo da qui a fine marzo:

28 febbraio: Roma-Milan

3 marzo: Milan-Udinese

7 marzo: Verona-Milan

11 marzo: Manchester United-Milan

14 marzo: Milan-Napoli

18 marzo: Milan-Manchester United

21 marzo: Fiorentina-Milan