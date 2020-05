Milan, avanti con la linea verde: ma potrebbe arrivare un senior

Giovani di qualità e con un ingaggio sostenibile. Il Milan andrà avanti con la linea verde con un obiettivo ben preciso: autofinanziarsi. Perché i giocatori di prospettiva possono poi essere cedibili in poche stagioni. Insomma, Elliott vuole seguire il modello Arsenal (o Ajax). Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, se servirà un senior, si farà il possibile per inserirlo nella rosa della prossima stagione.