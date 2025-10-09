Milan, Bartesaghi: "Posso crescere ogni giorno. Modello? Prima era Theo, ora..."

Davide Bartesaghi sta avanzando nelle gerarchie al Milan. Approfittando della squalifica di Pervis Estupinian, il terzino rossonero ha giocato da titolare in casa della Juventus, facendo una buona impressione.

Il terzino sinistro è stato convocato anche dall’Italia Under 21 con cui è pronto a debuttare. Queste le sue parole in una lunga intervista a SportMediaset: "La sto vivendo bene, sereno e con la testa libera, che sono due cose fondamentali. Devo continuare a lavorare, posso crescere e migliorare ogni giorno".

Su Allegri e Baldini: "Mi fa piacere sentire le loro parole, li ringrazio. Sul campo cerco sempre di dare il massimo. Poi a volte vengono fuori prestazioni migliori, a volte peggiori. Ma cerco sempre di dare il meglio. Questa con l’Italia è una chance importantissima, tutte le gare sono fondamentali. Serve sempre giocare al massimo, aiutandosi. Siamo un bel gruppo e riusciremo a vincere. Fa piacere vestirsi d’azzurro, è la maglia che ci rappresenta. Spero di indossarla il più possibile, darò il massimo per questa maglia come tutti i miei compagni".

Sui modelli: "Era Theo, ora non c'è più e magari guardo un po' più Spinazzola. C'è tanto da imparare, anche se io voglio avere uno status mio".